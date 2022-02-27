Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО

44 86138
Увага до жителів Харкова: містом пересувається ворожа техніка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у телеграмі.

"Містом пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили у обласному Департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено", - йдеться у повідомленні.

"Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!" - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали газопровід в Харкові. ВIДЕО

Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у фейсбуці.

"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста", - написав він.

Синєгубов закликав громадян не покидати місць укриттів

"Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - додав він.

Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов 01
Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    *** у меня такое чувство, что русьге свинособак специально на убой кидают, ****** 5 сраных машин с мясом, вангую, в течении часа уедут на концерт к кобзону. **** я в шоке, прорваться в город который оборонятся обоссаными машинами
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен кацапський вбивця який вдерся в Україну-повинен бути знищений...
  • J Jack 9877a296
    Уже на концерте. Кобзона.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини