Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО

Увага до жителів Харкова: містом пересувається ворожа техніка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у телеграмі.

"Містом пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили у обласному Департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено", - йдеться у повідомленні.

"Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!" - додали у відомстві.

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Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у фейсбуці.

"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста", - написав він.

Синєгубов закликав громадян не покидати місць укриттів

"Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - додав він.



