Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у телеграмі.
"Містом пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили у обласному Департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено", - йдеться у повідомленні.
"Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!" - додали у відомстві.
Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у фейсбуці.
"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста", - написав він.
Синєгубов закликав громадян не покидати місць укриттів
"Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - додав він.