У Миколаєві ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські, - мер Сєнкевич. ВIДЕО
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Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у місті є кілька російських ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе", - розповів мер.
Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.