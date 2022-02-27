Російській війська завдали ракетного удару по Арцизу на Одещині: у місті комендантська година до ранку понеділка, - мер Парпуланський. ВIДЕО
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Ракетного удару зазнало м. Арциз на Одещині в неділю вранці, повідомив мер міста Сергій Парпуланський.
"По нашій території здійснено ракетний удар. Оголошено повітряну тривогу", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше Парпуланський додав, що комендантську годину у всій Арцизькій об'єднаній територіальній громаді продовжено до ранку понеділка, 28 лютого.
"Прошу не виходити надвір без гострої потреби", - написав мер.
"Арциз стоїть! Було три удари по частині ППО в Арцизі на Одещині. Загиблих немає. Тримаємось!" - розповів нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.