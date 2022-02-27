Новини Відео • Війна

Російській війська завдали ракетного удару по Арцизу на Одещині: у місті комендантська година до ранку понеділка, - мер Парпуланський. ВIДЕО

17 70813
Ракетного удару зазнало м. Арциз на Одещині в неділю вранці, повідомив мер міста Сергій Парпуланський.

"По нашій території здійснено ракетний удар. Оголошено повітряну тривогу", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше Парпуланський додав, що комендантську годину у всій Арцизькій об'єднаній територіальній громаді продовжено до ранку понеділка, 28 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ. ФОТО

"Прошу не виходити надвір без гострої потреби", - написав мер.

"Арциз стоїть! Було три удари по частині ППО в Арцизі на Одещині. Загиблих немає. Тримаємось!" - розповів нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
    https://twitter.com/i/status/1497811412265099265
  • Roman Rjevskiy
    Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

    «Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

    Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
  • Petrov Viktor
    Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини