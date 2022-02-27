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У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО

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У Харкові розбили ще одну колону російських військ, що вдерлися у місто.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів! Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів, як щури. Ховаються по під'їздах, горищах та підвалах. Харків – це наш Сталінград!", - написав Геращенко.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Серьога Харківський
    Шо опять? ****** такое чувство что свинособаки специально на отстрел идут, ****** заехать штурмовать город миллионик который держит оборону двумя Бмп 1 танком и каким то обосаным грузовиком ******* хитрый план. ****** и они типо вторая армия в мире, **** им табор цыган с вокзала по ***** надает
  • Ольга Жмудовська
    урррааа!!!!!!!!!
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