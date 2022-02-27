Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили, - Зеленський. ВIДЕО

Ніч, що минула, була важкою для України.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернувся до білорусів із закликом вимагати від влади припинити агресію, проти України, адже обстріли по території України відбуваються також із території Білорусі.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя", - звернувся він до білорусів.

Також читайте: Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний