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Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили, - Зеленський. ВIДЕО

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Ніч, що минула, була важкою для України.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

Він звернувся до білорусів із закликом вимагати від влади припинити агресію, проти України, адже обстріли по території України відбуваються також із території Білорусі.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя", - звернувся він до білорусів. 

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Топ коментарі

  • Alter Nator
    вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
    він сам родом з Криму
    питає - ти в строю?
    звичайно кажу, в теробороні
    він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
    пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
    а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
    каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
  • Vlad Hof
    Там уже нарисованы все цифры
  • Наталка Науменко 17b185cf
    І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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