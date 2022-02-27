"Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#здошенный": оприлюднено перехоплену розмову окупантів. АУДIО
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Держспезв'язку оприлюднило перехоплену розмову окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспезв'язку у телеграмі.
"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у військ РФ купа 200-их, а техніка – розбита.
"До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми", - повідомили у відомстві.