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"Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#здошенный": оприлюднено перехоплену розмову окупантів. АУДIО

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Держспезв'язку оприлюднило перехоплену розмову окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспезв'язку у телеграмі.

"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у військ РФ купа 200-их, а техніка – розбита. 

"До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми", - повідомили у відомстві.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Завдано удар по аеропорту Гостомель: особовий склад і техніку окупанта знищено, - Держспезв'язку. ФОТО

Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#здошенный: оприлюднено перехоплену розмову окупантів 01

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  • Шимус
  • Rino Onix
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  • Лидия Севастьянова
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