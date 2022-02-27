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ЗСУ на Київщині дають бій колоні російських окупантів. ВIДЕО

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В селі Іванків, Київська область, українські військові дають бій російським окупантам.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Микола Папізже
    УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

    Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

    Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
    Техніка рухається в бік Києва.
    Дуже важливо.

    Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

    Це вкрай важливо!
    Слава Україні!
  • Квантовий Механік
    Колумбия, Мексика, Афганистан тоже присоединились к санкциям, и заявили об приостановке наркотрафика в РФ
  • cTaPuK XoTTaBitch
    Пацані, расходимся. Нас уже победили

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