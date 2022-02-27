Українські гвинтокрили б'ють війська РФ в Гостомелі. ВIДЕО
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Українські ударно-штурмові гвинтокрили б'ють по російських окупантах в Гостомелі.
Відео з'явилось в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Відео з'явилось в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Потери российской армии в Первую чеченскую, с 1 января 1995 по 31 августа 1996-го, составили 3860 человек.
Потери за десять лет афганской войны составили пятнадцать тысяч человек.
Чтобы понимать масштабы происходящего.
Украина за два дня накосила столько, СКОЛЬКО ВСЯ ЧЕЧНЯ ЗА ВСЕ ПОЛТОРА ГОДА.
Или весь Афганистан за два года войны.
Если озвученные цифры в 100 танков, пятьсот БМП и 3500 погибших реальны - а похоже, оно где-то так и есть - это просто запредельные цифры.
Это фантастические цифры.
Таких суточных потерь ни СССР, ни Россия не знала вообще никогда со времен Второй мировой.
Но дело не в этом. Самое главное, что сейчас происходит - это не накошенный сотнями единиц металлолом.
Самое главное - это разрушение мифа о мощи и непобедимости российской армии.
Про вот это все аналоговнетное говно.
Про третью армию в мире.
Про Могучий Рейх, способный на все.
Про Нерушимую Диктатуру.
Про Святость и Всесильность Отца Нации.
Про…
Реальность оказалась ужасающей.
Для них ужасающей.
Путину докладывали о невероятных достижениях - а сами пилили и пилили. Пилили и пилили. Выделяли на перевооружение - и пилили. Выделяли и пилили. На параде показывали «Арматы», а на Киев бросили мотолыги моего года рождения.
Что вы там, русские либералы, с коррупцией в Рейхе боритесь?
ПОШЛИ ВЫ ***** ********!!!!
Каждый, кто борется за Рейх без коррупции - мой враг.
Это значит, что он хочет, чтобы на Киев шли не ржавые корыта, а новейшая техника.
Чтобы «Калибров» хватило не на два дня, а на два года.
Чтобы 20 млрд. долларов, в которые обходится эта война России ежедневно, закончились не через неделю, а через четыре года.
А значит, ты либо дебил, либо соучастник убийства.
Как вам и говорили.
Ваш Дед.
Возможно, вы этого еще не понимаете, но Россия проиграла. Она УЖЕ проиграла. Все. Финита ля комедия.
Даже если они возьмут Харьков - а они не возьмут - или даже Киев - тем более нет - это уже не будет иметь никакого значения. Вообще.
И они это понимают уже сами. Русские мечутся по полям и дорогам, и не знают, что делать. Продолжающиеся попытки штурмов уже абсолютно бессмысленны. Это только чтобы Путину доложить - ура, мы ломим, взята деревня Лопыревка Луганского уезда Новороссийской губернии. Великая победа, слава русскому оружию.
Тактически они посяпятся на днях, психологически - они посыпались уже.
И начинают задирать ручки и топать в плен уже самостоятельно.
Путин реально жил в своем мире и вправду верил, что у него великая и непобедимая армия, а не стадо демотивированных оленей на древнем железе. Правду ему то ли боялись сказать, то ли совсем дырку зализали. И реальность туда больше не просачивалась.
Доброе утро, Володенька.
Но дело уже даже и не в этом. Дело уже даже и не в проигранной войне. Дело в том, что диктатору, в принципе, допустимо всё.
Он может гноить людей в концлагерях. Довести их до голода и заставить есть вареную траву. Избивать и убивать их детей. Даже сжигать их в танках «Джавелинами» на чужой украинской земле.
Не может он только одного.
На этой чужой земле проиграть.
Тем более так - когда тебя просто откровенно уже возят мордой по столу.
Рабы простили бы господину какое угодно количество трупов. Десятки тысяч. Сотни тысяч. Хоть пару миллионов. Побузили бы, конечно, попроклинали, но - этим бы все и закончилось. Ему бы ничем это не грозило.
При одном условии - взятый Киев.
И не просто взятый, а победно, со сменой власти, с красным флагом над рейхстагом, с парадом победы на Крещатике и ликующими освобожденными народами.
Ну, как в Крыму.
За который ему простили и обвал рубля, и отдых на курортах Липецкой области, и плевки в пиво в Чехии, и сортиры на улицах и подавление митингов.
Но поражение…
Но ТАКОЕ поражение!
Для путинского режима начался обратный отсчет.
Но дело даже еще и не в этом! Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.
Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.
Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.
Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.
Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!
A. Babchenko
⚡️Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов: Харьков полностью контролируется силами Украины. Сейчас там происходит зачистка от российских военнослужащих, которые зашли туда утром.
Жарьте путінських ****** без жалю!!!