ЗСУ взяли в полон військового з окупованого Севастополя. ВIДЕО
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Українські захисники захопили у полон військового з окупованого Севастополя.
Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Жители оккупированного Крыма, которые так приветствовали в свое время «русскую весну», начинают подозревать «что-то неладное». На фоне поступающих с материковой Украины трупов российских оккупантов, на полуострове принуждают местных «срочников» подписывать контракт с целью последующей отправки в оккупационные российские подразделения, которые пытаются захватить нашу страну. Об этом в своем Telegram-канале пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Проверенная информация из Крыма.
Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки.
Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь.
Крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь. Однако, после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке, мягко говоря.
В связи с нехваткой «пушечного мяса» вчера срочникам-крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину.
Родители призывают детей делать все, вплоть до членовредительства, дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения, дабы сберечь своих «кровинок».
Думаю, бравые на бумаге командиры русни сейчас нехило поднимут бабло», - резюмирует автор.
Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что российские военные начали массово отказываться воевать против Украины.
я щоб трохи відволіктись,хожу по свинособачих сайтах і пишу їм "Бандеромобиль едет за тобой жди" банять гади
Предателей в плен брать бессмысленно