Заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк - російським військовим: Розрядіть зброю, підніміть руки! Це ваш білет додому. ВIДЕО

Заступник головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк звернувся до російських військовослужбовців із закликом розрядити зброю та повертатися додому.

Його звернення публікує пресцентр Генштабу ВСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут вас ніхто не чекав, тут вам немає чого робити на нашій землі", - зазначив він.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні мешканці могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!", - зазначив він.

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