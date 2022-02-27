"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський. ВIДЕО

Лікар Євген Комаровський звернувся до своїх підписників з поясненням ситуації, що склалася в Україні. Увага! Ненормативна лексика!