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"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський. ВIДЕО

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Лікар Євген Комаровський звернувся до своїх підписників з поясненням ситуації, що склалася в Україні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.

"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО

Топ коментарі

  • MrC
    Комаровский проснулся, а как биндер ненавидел, как ненавидел...
  • Елена Кочергина
    Комаровсикцй двуличнач тварь - ты же с Гардоном видео снимал что в Украине одни нацики - а теперь **** эти "нацики" спасают твою иудейскую жопу
  • Шимус
    Буча сейчас мля нет мля это Грозный 94го https://twitter.com/i/status/1497916796413919236
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