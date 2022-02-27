Це не наша війна. Ви здобудете тільки ганьбу, приниження та смерть, - білоруський підполковник Сахащик звернувся до колег. ВIДЕО
Про це повідомляє "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
Сахащик наголосив, що ця "погана справа" матиме катастрофічні наслідки для Білорусі. Вона поховає славу й традиції військ, яку здобували багато поколінь десантників.
"Можливо, не всі повернуться живими, бо російська армія вже 3 доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих нараховується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені госпіталі. Жодні цілі операції не досягнуті, не взяли ні Київ, ні жоден обласний центр, - наголосив він.
"Жодних правових підстав у білоруських військових сил вдиратися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція", - додав він.
Він закликав не брати участь в ганебній справі, яка на десятки років заплямує репутацію країни й перетворить народ на вигнанців.
"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім’ю й не здобудете слави – тільки ганьбу, приниження та смерть", – зауважив Сахащик.