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"Русский корабль, иди нах#й": Грузинські моряки відмовились надавати паливо росіянам. ВIДЕО

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Старший помічник капітана грузинського судна, дізнавшись, що в них просить паливо пароплав з РФ, відповів окупантам словами захисників острова Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - сказав він.

"Окупанти ти, бл#", - сказав інший грузин.

"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - сказав росіянин.

"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Вітаю Грузин!
  • Сергей Иванов 5059218f
    ***..КРАСАВЫ
  • Запорізький козак
    ⚡️СМИ пишут, что на сегодняшний день украинский летчик, прославившийся как "призрак Киева", сбил уже 10 российских самолетов.
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