"Русский корабль, иди нах#й": Грузинські моряки відмовились надавати паливо росіянам. ВIДЕО
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Старший помічник капітана грузинського судна, дізнавшись, що в них просить паливо пароплав з РФ, відповів окупантам словами захисників острова Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - сказав він.
"Окупанти ти, бл#", - сказав інший грузин.
"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - сказав росіянин.
"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.