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Російський окупант: "Мамо, забери мене звідси. Ми тут мирних людей вбиваємо". ВIДЕО

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Захоплені в полон російські окупанти звертаються до своїх матерів з проханням забрати їх з України.

Відповідне відео СБУ публікує Військове телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - каже один з окупантів.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - додає інший.

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Топ коментарі

  • Raritet Szlachta
    Шведы, викинги наши предки отправляют нам 5000 таких штучек. И другие ништяки

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

    Спасибо братья.
  • Святий великомученик Чєрвiк 25% об.
    "мама я покакал, подотри мне попку" и другие ************ истории от солдат "второй армии в мире"
  • Ksenia VB
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