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На Миколаївщині члени російської ДРГ здались місцевим жителям, - Нацполіція. ВIДЕО

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Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись. У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини", - йдеться у повідомленні.

Загалом, підкреслюють у поліції, ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.

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Топ коментарі

  • olele
    Харків отримало додаткове озброєння

    Волонтер Роман Донік

    Вже можна про це казати.
    В Харків зайшов довгоочікуваний конвой.
    Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників. ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто. Зараз формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів.
    Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця.
    Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російськи солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не на навчання. Тому жалю не буде.

    За нами перемога
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  • piligrim
    хватит слушать эту их слезливую мантру... учения? не знали? но с боевыми патронами! вы - военные преступники, голота...
  • Мобильный крематорий
    То есть Харьков отбили старым совковым оружием. А теперь там новенькое оружие. Чую, тому фонду, что обещал по 500-1000 уе за кацапский чермет придется раскошелится
    Удачной охоты, герои! Пусть Бог хранит вас.
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