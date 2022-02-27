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Кількість затриманих на акціях протесту в Білорусі сьогодні перевищила 180 людей. ВIДЕО

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У Білорусі в неділю затримано на акціях протесту, зокрема біля виборчих дільниць, де проходило голосування на референдумі щодо зміни Конституції, понад 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у незареєстрованому в Білорусі правозахисному центрі "Весна".

"Правозахисникам відомі прізвища 182 затриманих сьогодні в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, затримання відбулися у Мінську, Гродно, Гомелі, Вітебську, Могильові, Барановичах, Ліді, Полоцьку, Новополоцьку, Жодіно, Світлогорську, Заславлі, Бобруйську, Докшицях.

Опозиція закликала противників влади зібратися в неділю вдень біля виборчих дільниць та висловити протест у зв'язку з агресією РФ проти України.

Вона також закликала своїх прихильників зібратись на акцію протесту біля Генштабу білоруської армії. За інформацією очевидців, присутні були розігнані силовиками.

Голосування на референдумі завершилося о 20-й годині. Референдум уже визнаний таким, що відбувся, оскільки проголосували понад половини виборців. Станом на 18 годину явка виборців склала 74,86%, повідомили в Центрвиборчкомі Білорусі.

Окрім того, були мітинги і за підтримку війни з Україною. Мало місце протистояння двох демонстрацій:

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Им надо уже ни акцию проводить, а валить Луку. Сейчас Пуйло ему хер чем поможет. Сябры не упустите шанс.
  • Роман Х 1a8ce8f8
    РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
    https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
  • Анатолий Макаров 3321ddb4
    Тварье рашистское
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