Ходорковський закликав росіян "брати назад свою країну" шляхом революції. ВIДЕО

Російський опозиціонер в еміграції Михайло Ходорковський дійшов висновку, що "перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпаду" Росії можливий лише через революцію в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Ходорковський, опубліковав на Фейсбуку.

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"Передусім, нам доведеться прийняти, що перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпаду країни можливий лише через революцію. Через вихід за межі цього законодавства, яке путінська зграя зробила для забезпечення своєї вічної влади. Просто так вони із влади не підуть… Тому свою країну нам доведеться назад брати через революцію", – каже Ходорковський.

За його словами, росіянам слід перестати боятися цього слова. "По-перше, далеко не завжди революція – неконтрольоване вуличне насильство. Не треба плутати революцію і громадянську війну. Революція – це просто вихід за межі у нашому випадку абсолютно неправових законів", – вважає опозиціонер.

По-друге, на думку політика, тепер росіянам уже нічого боятися, оскільки "путінська влада, лякаючи всіх Майданом і революцією, втягнула країну в справжнісіньку війну із застосуванням танків, артилерії, ракет і літаків, із загрозою застосування ядерної зброї". "Ви правда думаєте, що нам є ще чого боятися в революції?" – ставить риторичне запитання Ходорковський.

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Під час свого виступу опозиціонер нагадав, що дії президента РФ Володимира Путіна підпадають під статтю 353 КК РФ "Планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни", винні караються позбавленням волі на строк 10-20 років. "І покарання точно буде… За всіма критеріями і російськими, і міжнародними – це злочин проти людства", – наголошує політик.

І саме тому, на його думку, Путін постарався залучити до своєї злочинної діяльності якнайбільше представників російської влади, "намагаючись розширити базу тих, хто відповідає за вторгнення (в Україну – Ред.)". Ходорковський вважає, що "ця авантюра є зрадою російських інтересів", оскільки Путін розв'язав війну "і проти українського, і проти російського народу". "І заради чого? Задля збереження особистої влади, награбованого за 20 років правління майна. І просто заради своєї параної", – заявив Ходорковський.