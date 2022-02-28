Синєгубов про ситуацію в Харкові: Всю ніч відбивали наступ. Місто під контролем. Велика кількість диверсійних груп. Є загиблі серед дітей. ВIДЕО
Про це пише Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.
"Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 лютого:
▪️ Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста;
▪️ Місто під контролем;
▪️ Велика кількість диверсійних груп;
▪️ Вчора вся техніка, яка зайшла в Харків, була знищена, понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищено;
▪️ Був випадок, коли одному українському військовому здалися семеро російських військових;
▪️ Люди добровільно надають автівки нашим військовим;
▪️ Розгортатимуть кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти;
▪️ Є ризики наступу диверсійних груп;
▪️ Є загиблі серед дітей;
▪️ Сьогодні комендантська година буде з 15:00 до 6:00;
▪️ Мітка не означає, що в будинок прилетить снаряд, люди активно знімають мітки", - йдеться у повідомленні.