"Чому ви прийшли вбивати моїх батьків та дітей?! Хто ви такі?": Жінка на Сумщині спілкується з російським окупантом. ВIДЕО
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Мешканка с. Житнє на Сумщині пояснює російським окупантам, що вони терористи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кацики в шоці.
Це ж не якась "львівська бандерівка", а жінка, яка живе біля кордону з расєєю та чекала на лаптеногих визволителів. Як обіцяв їм путлер.
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