Новини Відео • Війна

"Чому ви прийшли вбивати моїх батьків та дітей?! Хто ви такі?": Жінка на Сумщині спілкується з російським окупантом. ВIДЕО

31 25337
Мешканка с. Житнє на Сумщині пояснює російським окупантам, що вони терористи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: В Охтирці вводиться комендантська година, за мародерство розстріл на місці. Підняття ціни на товари розцінюється як мародерство, - мер Кузьменко. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кацики в шоці.
    Це ж не якась "львівська бандерівка", а жінка, яка живе біля кордону з расєєю та чекала на лаптеногих визволителів. Як обіцяв їм путлер.
  • Запорізький козак
    ⚡️Парламент Латвии разрешил своим гражданам участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Baltnews.
  • Запорізький козак
    ⚡️"Переплавим и построим мосты": Ирина Верещук ответила на вопрос, что будут делать со всем металлоломом, который сейчас валяется по всей Украине.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини