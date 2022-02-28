"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - російський полонений телефонує додому. ВIДЕО
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СБУ оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовані чергові полонені армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.
Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не "спецоперація на Донбасі", як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози.