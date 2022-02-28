"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - російський полонений телефонує додому. ВIДЕО

СБУ оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовані чергові полонені армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.

Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не "спецоперація на Донбасі", як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози.

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