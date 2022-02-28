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"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - російський полонений телефонує додому. ВIДЕО

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СБУ оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовані чергові полонені армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.

Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не "спецоперація на Донбасі", як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
  • Запорізький козак
    ⚡️YouTube начал блокировать русские каналы РФ на территории Украины.

    Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
  • Запорізький козак
    ⚡️В Украине больше нет «Русского радио»
    Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
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