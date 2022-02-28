Водіїв просять звільнити одну смугу руху для транспорту ЗСУ, швидких та поліції: Техніку російських окупантів, за можливості, блокувати. ВIДЕО
Про це повідомив волонтер Павло Кашчук в коментарі Цензор.НЕТ.
За його словами, евакуаційних заторів, як кілька днів тому вже нема.
"Але, особливо в Києві це актуально, потрібно, щоб всі розуміли, що необхідно завжди тримати вільну смугу для проходження швидких, поліції, бронетехніки тощо", - пояснив він.
"Зараз ми їдемо, Обухівська траса, дві полоси та два відбійника, автомобілі стоять в два ряди, проїхати неможливо. Авто ЗСУ чи поліції сигналять, всі розїжджаються і стають знову на місце. Ми пройшлися, всіх попросили розїхатись в сторони. Тепер військова техніка ЗСУ йде без зупинки, поліція та швидкі - також. Люди самі перевіряють, хто їде. Співробітники СБУ показують посвідчення", - додав Кашчук.
Волонтер пояснив, що для ЗСУ, швидких та поліції потрібно звільнити або центральну смугу, або крайню.
Водночас Кашчук наголосив, що це не стосується транспорту російських окупантів. Його потрібно блокувати.