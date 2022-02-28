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В Охтирці підірвано нафтобазу, є загроза вуличних боїв, - глава ОДА Живицький. ВIДЕО

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Російські окупанти підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Охтирка. Підірвано нафтобазу", - йдеться в повідомленні.

"З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці будинку, подалі від вікон!" - додав він.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Япония вводит санкции против российского Центробанка, - премьер страны.
  • Eugene Homenko
    Тримайтеся, друзі.
  • время
    Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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