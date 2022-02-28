Захисники України захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" на Херсонщині. ВIДЕО

Українська армія продовжує протистояти російським окупантам і здобувати локальні перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Наприклад, нещодавно стало відомо, що ЗСУ організували засідку і знищили понад сорок спецпризначенців СОБРа разом з їх командиром. А тепер з'явилася інформація про солідний трофей наших солдатів — російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир".

Як зазначається, техніку вдалося роздобути в Херсонській області. Тепер наші солдати зможуть застосувати її для удару по армії Російської Федерації. "Панцир" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряних атак. Відео з захопленим ЗРК присутнє нижче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО