Російська авіація бомбить Харків і область некерованими бомбами. Ми це неодноразово спостерігали в Сирії, - СІТ. ВІДЕО+ФОТО

Російська армія може перейти в Україні до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбардування площ, що завдає величезних збитків цивільному населенню

Про це йдеться у повідомленні Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

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"На відео опублікованому сьогодні вранці, видно, як повідомляється, проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне Харківської області у напрямку Харкова. Незабаром після цього з'явилися кадри з самого міста, де видно стовпи диму. Один із кадрів був геолокований у мікрорайоні Північна Салтівка, на перехресті вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів. Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином.

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Уявлення про те, які боєприпаси застосовує російська авіація, можна отримати за фотографією, знятою, як уточнюють у коментарях, на вулиці Московській в Ізюмі Харківської області. Боєприпас, що не вибухнув, на фото — це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів ми неодноразово спостерігали в Сирії.

Ми поки що не можемо точно встановити, які саме боєприпаси застосовувалися російськими ВКС у Харкові, проте схильні припускати, що надалі ми побачимо дедалі більше застосування некерованих бомб та інших боєприпасів. Це пов'язано з тим, що "спецоперація", яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Тепер російська армія може перейти до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбардування площ, що завдає величезних збитків цивільному населенню", - розповіли дослідники.