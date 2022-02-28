Російська авіація бомбить Харків і область некерованими бомбами. Ми це неодноразово спостерігали в Сирії, - СІТ. ВІДЕО+ФОТО
Про це йдеться у повідомленні Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.
"На відео опублікованому сьогодні вранці, видно, як повідомляється, проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне Харківської області у напрямку Харкова. Незабаром після цього з'явилися кадри з самого міста, де видно стовпи диму. Один із кадрів був геолокований у мікрорайоні Північна Салтівка, на перехресті вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів. Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином.
Уявлення про те, які боєприпаси застосовує російська авіація, можна отримати за фотографією, знятою, як уточнюють у коментарях, на вулиці Московській в Ізюмі Харківської області. Боєприпас, що не вибухнув, на фото — це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів ми неодноразово спостерігали в Сирії.
Ми поки що не можемо точно встановити, які саме боєприпаси застосовувалися російськими ВКС у Харкові, проте схильні припускати, що надалі ми побачимо дедалі більше застосування некерованих бомб та інших боєприпасів. Це пов'язано з тим, що "спецоперація", яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Тепер російська армія може перейти до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбардування площ, що завдає величезних збитків цивільному населенню", - розповіли дослідники.