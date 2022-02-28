Збірна України з фехтування відмовилась виходити на бій із РФ. Федерація, яку очолює росіянин Уcманов зарахувала їм технічну поразку. ВIДЕО

Збірна України з фехтування на рапірах відмовилась виходити на поєдинок проти збірної Росії на етапі Кубка світу в Каїрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Читайте також: "Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів": Усік - Путіну. ВIДЕО

Українці виступали в командному турнірі та зуміли виграти першу зустріч проти Сінгапуру (45:39). В 1/8 фіналу збірна України вийшла на третій номер посіву – Росію.

Але українська команда в складі Андрія Погребняка, Данила Гойди, Максима Гаравського та Клода Юнеса відмовилась фехтувати з російськими рапіристами.

Спортсмени заявили, що "не робитимуть цього, поки їхні родини знаходяться вдома в небезпеці". Глядачі їх підтримали оплесками.

Крім того, фехтувальники показали плакат із написом англійською мовою: "Зупиніть Росію, зупиніть війну. Збережіть Україну, збережіть Європу!".

За словами Погребняка, збірні Росії та України могли б розвести завчасно, але організатори змагань не зробили цього.

"Узагалі позавчора [25 лютого] фехтувальник із Бельгії Стеф Де Гріф запитав нас, чи може він фехтувати з нашим прапором на рукаві в знак підтримки. Авжеж, ми погодились. Він відфехтував перший день, а на наступний під час бою до судді підійшов тренер із Росії і натиснув на нього. І тоді фехтувальнику сказали, що якщо він не зніме зараз нашивку, то його дискваліфікують. Ось така провокація була.

Ще сказали не публікувати фото з нами на змаганнях. Наприклад, у перший день опублікували світлину з українським рапіристом Данилом Гойдою. Зараз її вже видалили. Хто це наказав, ми можемо лише здогадуватись", - також зауважив Погребняк під час спілкування з Суспільне Спорт.

Наостанок один із лідерів української команди зізнався, що фехтувальники намалювали плакат на підтримку України ще 26 лютого - за день до початку командних змагань. Погребняк наголосив, що українці в будь-якому разі "100% не виходили б на доріжку" проти збірної Росії. У підсумку українці зазнали технічної поразки за "неявку на зустріч", коли росіяни автоматично пройшли далі.

Читайте також: МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само

На запитання, як уся ця ситуація відбилась на збірній Росії, український спортсмен відповів наступне:

"Росії взагалі від цього нічого не було. Якось незрозуміло написали (організатори етапу Кубка світу - Ред.), що ми "не прийшли на зустріч". Але то вже таке. А що росіяни? Просто стояли, опустивши голови. Та й все. Ясна річ, що в нас не було жодного настрою та бажання з ними спілкуватись. Я, авжеж, дуже сподіваюсь, що до наших слів прислухаються і в майбутньому будуть протести, аби країн-агресорів Росію та Білорусь не допускали до виступів у всіх видах спорту. Це було б правильне рішення".

Очільником Міжнародної федерації фехтування (FIE) є російський бізнесмен Алішер Усманов. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки Усманова оцінюються в 17,9 млрд доларів. Він є одним із найбагатших підприємців світу.

Аналогічна ситуація, як із командою україських рапіристів, трапилась 27 лютого на юніорському чемпіонаті Європи в Сербії. Українська шпажистка Емілі Конрад вийшла на росіянку Анастасію Назарову в 1/32 фіналу. Українка так само знялась із бою через вторгнення РФ на територію України, однак у протоколі вказано зняття через "медичні обставини".

Раніше олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан виступила на підтримку Збройних сил України та назвала російську армію "вбивцями, що виконують особистий наказ Гітлера".