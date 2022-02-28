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Гелікоптер окупантів збито на Харківщині. ВIДЕО

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В смт Близнюки Харківської області захисники України збили зі "Стінгера" гелікоптер окупантів.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вертоліт окупантів збито в смт Близнюки Харківської області. Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий "Стінгером", тим самим, що передали союзники місяць тому! Україна перемагає!", - написав Геращенко. 

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Топ коментарі

  • Kroha Jenot
    Браво ЗСУ! Ви найкращі
  • Павло ШОвте
  • Eight Wonder 56eae116
    Если кто-то выжил с вертолета - гасить ногами, пока подошва не отвалится!
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