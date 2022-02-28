Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО
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У Київській міській державній адміністрації закликали киян і всіх українців видалити російські програми зі своїх гаджетів.
Про це у Телеграмі написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.
"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru", - написав він.