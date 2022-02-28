Квін звернулася до росіян: "Те, що каже Путін – брехня". ВIДЕО

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін записала відеозвернення для росіян, у якому просить вплинути на зупинку війни.

Відеозвернення Квін, опубліковане посольством США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що каже ваш президент – брехня. Україною не атакують Росію. Доброго дня! Я хочу звернутися до російських матерів та батьків, чиїх дітей послали вбивати українців на їхній землі. Я жила в Росії і знаю, що росіяни люблять та захищають свої сім'ї. Українці такі самі. Як і ви, вони хочуть жити у мирній країні, де їхні діти можуть процвітати. Росія краде цю можливість у України – цей злочин нижчий за гідність росіян. Я благаю вас зробити все можливе, щоб зупинити непотрібну війну президента Путіна та врятувати російських й українських дітей", - заявила Квін.

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