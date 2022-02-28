Під час воєнного стану всім військовослужбовцям додатково виплачуватиметься 30 тис. грн щомісяця, учасникам бойових дій - 100 тис. грн, - Шмигаль. ВIДЕО
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Брифінг прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Основні тези виступу:
- Під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно. Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, розмір додаткової виплати збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно.
- Сімʼям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень
- Створено координаційний центр із забезпечення продовольчим продуктами, ліками, питною водою, паливом, який працюватиме 24/7 для забезпечення постарждалих від війни міст та регіонів усім необхідним
- Нашим друзям в усьому світі ми вдячні за допомогу, яку ви надаєте Україні: військову, гуманітарну, економічну. Ми вдячні за ті санкції які ви вводите проти Росії. Ми вдячні за мітигни на підтримку, які проходять по всьому світу. Ми вдячі за закрите небо для російських літаків