"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - росіяни спалюють свої паспорти на знак протесту проти російської війни в Україні. ВIДЕО

Громадяни Росії влаштовують флешмоб щодо спалення своїх національних паспортів на знак протесту проти російської війни в Україні та викладають відео у соціальні мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Гори ця хуйня у вогні. Пробачте, браття! Соромно! Я росіянин. Мені соромно сьогодні, що я росіянин. Пробачте нас. Не всі у Росії схвалюють цей фашизм... Слава Україні!", - каже чоловік, загорнутий у національний прапор України, спалюючи свій паспорт.

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Росіяни, відчуваючи на собі пагубну політику тирана Путіна та його посіпак, вже не бояться привселюдно слати прокльони президенту РФ, відмовляються від російського громадянства та скандують "Слава Україні!"

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