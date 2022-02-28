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"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - росіяни спалюють свої паспорти на знак протесту проти російської війни в Україні. ВIДЕО

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Громадяни Росії влаштовують флешмоб щодо спалення своїх національних паспортів на знак протесту проти російської війни в Україні та викладають відео у соціальні мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Гори ця хуйня у вогні. Пробачте, браття! Соромно! Я росіянин. Мені соромно сьогодні, що я росіянин. Пробачте нас. Не всі у Росії схвалюють цей фашизм... Слава Україні!", - каже чоловік, загорнутий у національний прапор України, спалюючи свій паспорт.

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Росіяни, відчуваючи на собі пагубну політику тирана Путіна та його посіпак, вже не бояться привселюдно слати прокльони президенту РФ, відмовляються від російського громадянства та скандують "Слава Україні!"

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Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    І закрите небо починає працювати.

    Наша авіація щойно збільшилась на 70 літаків. І це тільки на сьогодні.
    Наші пілоти вже у Польщі.
    На авіабази Польщі перебазували:
    Болгарія (Миг-29) 16 шт
    Болгарія (Су-25) 14 шт
    Польша (Миг-29) 28 шт
    Словаччина (Миг-29) 12 шт
    На цих базах літаки будуть обслуговувати, з них вони будуть виконувати бойові завдання.
  • K Raze
    Ні. Не вірте цим підарам. Вони 8 років не робили ніхєра, а як тільки їх паспорти тепер ***** ніде не всрались, на відміну від паспорту вашої собачки чи кота - починають вить і просить понять-простіть.
  • IgorYakovlevich
    Спалити російський танк - це ефективніше, ніж спалити російський паспорт.
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