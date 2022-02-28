"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - росіяни спалюють свої паспорти на знак протесту проти російської війни в Україні. ВIДЕО
48 222139
Громадяни Росії влаштовують флешмоб щодо спалення своїх національних паспортів на знак протесту проти російської війни в Україні та викладають відео у соціальні мережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"Гори ця хуйня у вогні. Пробачте, браття! Соромно! Я росіянин. Мені соромно сьогодні, що я росіянин. Пробачте нас. Не всі у Росії схвалюють цей фашизм... Слава Україні!", - каже чоловік, загорнутий у національний прапор України, спалюючи свій паспорт.
Росіяни, відчуваючи на собі пагубну політику тирана Путіна та його посіпак, вже не бояться привселюдно слати прокльони президенту РФ, відмовляються від російського громадянства та скандують "Слава Україні!"