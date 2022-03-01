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Турчинов - до росіян: Прийшов час повісити Путіна на Червоній площі. ВIДЕО

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Росіянам я б порадив повісити Путіна на Червоній площі поруч з мавзолеєм.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в коментарі зі штабу тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Турчинов звернувся до "адекватних росіян та поневолених народів Російської імперії": "Прийшов час, Путін вас принижує, Путін вас зраджує, перетворюючи ваше життя на хаос і постійну небезпеку. Він руйнує майбутнє ваших дітей. Прийшов час підійматися і я б радив повісити цього старого маразматика на Червоній площі поруч з мавзолеєм. Це була б чудова інсталяція, яка б дозволила вам нарешті жити гідно!".

Також дивіться: Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами, - Турчинов з Центру територіальної оборони Києва. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • vigo
    От вміє ж Кривавий Пастор сказати влучно!
  • сергей твердохлеб
    Єдино дієвий спосіб.
  • Andy Fisher 67a9edc7
    Международные эксперты заявили что панику на московской бирже может сдержать выброшенный на красную площадь труп путина.
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