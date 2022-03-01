Турчинов - до росіян: Прийшов час повісити Путіна на Червоній площі. ВIДЕО
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Росіянам я б порадив повісити Путіна на Червоній площі поруч з мавзолеєм.
Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в коментарі зі штабу тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Турчинов звернувся до "адекватних росіян та поневолених народів Російської імперії": "Прийшов час, Путін вас принижує, Путін вас зраджує, перетворюючи ваше життя на хаос і постійну небезпеку. Він руйнує майбутнє ваших дітей. Прийшов час підійматися і я б радив повісити цього старого маразматика на Червоній площі поруч з мавзолеєм. Це була б чудова інсталяція, яка б дозволила вам нарешті жити гідно!".