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"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Будівля Харківської ОДА після обстрілу військами РФ. ВIДЕО

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У Харкові, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів окупанта по центру міста пошкоджено Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає. Відео з будівлі ОДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Арнила
    Подтверждаю. Настолько упоротые некоторые, что и сейчас утверждают, что ВСУ сами обстреливают своих людей. Это клиника и такое не лечится.
  • belge
    Есть подозрение, что кто ждал, тот и ждёт. На Донбассе 8 лет так, примерно, и не поумнели.
  • Арнила
    Миша бобкин быстро переобулся на ходу.
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