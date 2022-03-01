"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Будівля Харківської ОДА після обстрілу військами РФ. ВIДЕО

У Харкові, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів окупанта по центру міста пошкоджено Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.