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Окупанти підступно обстрілюють Харків, оскільки наступальні ресурси вичерпано, - глава ОДА Синєгубов. ВIДЕО

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Сьогодні російські окупанти обстріляли будівлю Харківської ОДА.

Про це у відеозверненні повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із систем "Град". А також крилатих ракет. Влучив у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. 

Ворогу нічого не залишається, аніж ось так підступно вчиняти військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично, наступальні ресурси ворога вичерпано. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - сказав він.

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Топ коментарі

  • Артем Дзюбенко 4f74d8c9
    Тримайся Харків.
  • Roman Mynameis
    Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
  • экзорцист
    Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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