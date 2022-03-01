Окупанти підступно обстрілюють Харків, оскільки наступальні ресурси вичерпано, - глава ОДА Синєгубов. ВIДЕО

Сьогодні російські окупанти обстріляли будівлю Харківської ОДА.

Про це у відеозверненні повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із систем "Град". А також крилатих ракет. Влучив у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення.

Ворогу нічого не залишається, аніж ось так підступно вчиняти військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично, наступальні ресурси ворога вичерпано. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - сказав він.

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