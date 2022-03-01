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Мер Черкас Бондаренко закликав готуватися до оборони: "Ситуація контрольована, але ми маємо готуватися до усіх подій". ВIДЕО

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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав жителів міста готуватися до оборони.

Про це йдеться у відеозвернення Бондаренка, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (1 березня) мною буде підписано розпорядження про заборону продажу алкоголю в магазинах. Це для безпеки. Ситуація контрольована. Головне на сьогодні - це безпека громадян і готуватися до оборони міста. Як би це не звучало, ми маємо готуватися до усіх подій, тому що в країні війна", - закликав мер.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
  • время
    Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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