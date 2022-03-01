Мер Черкас Бондаренко закликав готуватися до оборони: "Ситуація контрольована, але ми маємо готуватися до усіх подій". ВIДЕО
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав жителів міста готуватися до оборони.
Про це йдеться у відеозвернення Бондаренка, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (1 березня) мною буде підписано розпорядження про заборону продажу алкоголю в магазинах. Це для безпеки. Ситуація контрольована. Головне на сьогодні - це безпека громадян і готуватися до оборони міста. Як би це не звучало, ми маємо готуватися до усіх подій, тому що в країні війна", - закликав мер.