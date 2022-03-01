$300 за вбитого або полоненого окупанта: Мер Чернігова Атрошенко оголосив нагороду за знищення військ РФ та їхньої техніки. ВIДЕО

Мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив нагороду за знищення російських загарбників і їхньої техніки.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів!

Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - йдеться в повідомленні.

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