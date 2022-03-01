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Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий терор. Після такого Росія – держава-терорист, - Зеленський. ВIДЕО

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Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Там не було жодної військової цілі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - зазначив Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Алексей Соболевский
    THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

    И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

    Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
  • Неоновая Вывеска
    И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
  • Aleksiey Ykropovich
    Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти йобані.
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