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Леді Gaga і "жовто-блакитний" Майкл Дуглас заявили про підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

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Леді Gaga, Майкл Дуглас, Брайан Кокс та цілий ряд світових зірок заявили про свою підтримку України на щорічній церемонії нагород Гільдії кіноакторів (SAG) 28 лютого.

Про це повідомляє Вашингтон Пост, передає Цензор.НЕТ.

Так, Леді Гага та Аріана ДеБоз у інтерв‘ю на червоній доріжці перед початком церемонії підтримали Україну у війні з Росією. "Моє серце — з Україною" — сказала Леді Гага.

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Деякі актори підтримали Україну візуально — так, Майкл Дуглас і Тайлер Перрі продемонстрували жовто-блакитні стрічки, а Ліза Енн Уолтер прикріпила до своєї сукні жовто-блакитні квітки.

Леді Gaga і жовто-блакитний Майкл Дуглас заявили про підтримку України 01
Леді Gaga і жовто-блакитний Майкл Дуглас заявили про підтримку України 02

Зірка серіалу "Succession" Брайан Кокс, приймаючи нагороду, високо відізвався про українського президента Володимира Зеленського, "чудового коміка", і закликав Голівуд підтримати тих російських акторів, які виступають проти вторгнення і яким загрожують певні наслідки, якщо вони не мовчатимуть.

Переклад Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    накрили бульбашистів чимось дуже важким. Залишки які вижили і драпанули наші ЗСУ добивали вже аж в Бородянці. Наразі Ворзель, Буча, Ірпінь чисті. За Гостомель не знаю.
  • Семен Шкаралупа
    "Я не люблю виставляти свої фото, але сьогодні зроблю виняток."
    Стівен Кінг

  • Шимус
    После отказа датского перевозчика Maersk от российских грузов, высока вероятность, что его примеру последует тайваньский Evergreen. А вот это уже пиздец рассеи! это 90 % перевозок рассейского говна! Слава Украине!
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