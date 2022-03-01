Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО

1796831
У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!"

Читайте також: Луганщина тримає оборону. Напружена ситуація в Золотому та Гірському. Нижнє майже знищено, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.

Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").

На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Green sheet
    Раздавайте людям оружие. Чтобы люди не бросались под танки с голыми руками
  • К Г М Т
    Вражений мужністю українців. Україна переможе
  • ladyar
    Это видео нужно максимально распространять. Никто их сюда не звал.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини