У Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО
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У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!"
Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.
Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").
На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.