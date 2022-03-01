10 чоловіків намагалися за хабар виїхати з України, але натомість потраплять у військкомат, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

10 чоловіків намагалися підкупити працівників Державної прикордонної служби України, щоб виїхати з України, але натомість отримали можливість відвідати військкомат.

Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

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"Від моменту, як Росія розпочала кривавий наступ на Україну, кількість людей на ділянках західного кордону почала різко збільшуватися. Водночас нагадаємо, на період дії воєнного стану обмежено виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років", - нагадали у ДПСУ.

Також зазначається, що середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС з 50 тисяч громадян зріс до 120 тисяч, переважна більшість з яких прямує на виїзд. Через необхідність одночасно залишити межі України великій кількості людей фіксується значне збільшення черг з автівок та громадян в пішому порядку.

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"В таких умовах Державна прикордонна служба України разом з колегами суміжних країн максимально спростили прикордонне оформлення та розширили можливості руху через більшість пунктів пропуску. Прикордонники забезпечують оформлення громадян з максимально можливою швидкістю, а також підтримують режим в пунктах пропуску.

Проте непоодинокими стали спроби підкупу охоронців кордону чоловіками з категорії, якій обмежено виїзд. Лише минулої доби співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували 10 фактів спроб надання нанеправомірноі вигоди, аби отримати сприяння в перетині кордону.

7 з них, громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н.,Едуард Г. 1971 р.н.,Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець","Тисa", "Смільниця", "Косино", "Рава-Руська" та "Серпневе", загалом пропонували хабарів у 900 євро та 2100 доларів США.

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Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску "Вилок". Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту гр. Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України і вони підпадали під категорію обмежену у виїзді", - йдеться у повідомленні.

По всім випадкам внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. В подальшому співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації).

ДПСУ закликає громадян не намагатися пропонувати кошти прикордонникам, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Окрім цього зазначимо, у разі, якщо комусь відомо про спроби вимагання неправомірної вигоди повідомляти відразу на телефони гарячих ліній, фіксуйте інформацію на службових бейджах, зазначайте час та пункт пропуску і інші дані.

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Прикордонники також закликають українців до самоорганізації, підтримки один одного, особливо дітей, у цей непростий час, не спекулювати, не погоджуватися на пропозиції шахраїв чи намагатися обійти чергу. "Ваша відповідальність сприятиме якнайшвидшому перетину кордону", - наголосили у ДПСУ.