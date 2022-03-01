Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Не дають навіть людей рятувати", - війська РФ продовжують бомбити житлові квартали Бородянки. ВIДЕО

2276623
Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки (Київська область), і навіть не дає можливості врятувати людей з-під завалів.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки, не дає можливості розібрати будинок, зруйнований бомбою. Російська армія - це армія терористів", - пише Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у Бородянці, - Бутусов. ВIДЕО

"Летить вертольот... Не дають навіть людей рятувати. Прилітає бойова авіація і бомбить нас. Тут немає ніяких військ, тут звичайні мешканці Бородянки - бабусі, дідусі, діти. Люди у підвалах ховаються. Дивіться люди, що ви творите", - зазначає один із жителів Бородянки.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Gaussedge
    Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
  • Планшет Студента
    Там, де треба. Не істери.
  • Планшет Студента
    Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини