"Не дають навіть людей рятувати", - війська РФ продовжують бомбити житлові квартали Бородянки. ВIДЕО

Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки (Київська область), і навіть не дає можливості врятувати людей з-під завалів.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

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"Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки, не дає можливості розібрати будинок, зруйнований бомбою. Російська армія - це армія терористів", - пише Бутусов.

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"Летить вертольот... Не дають навіть людей рятувати. Прилітає бойова авіація і бомбить нас. Тут немає ніяких військ, тут звичайні мешканці Бородянки - бабусі, дідусі, діти. Люди у підвалах ховаються. Дивіться люди, що ви творите", - зазначає один із жителів Бородянки.