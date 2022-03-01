19-22 років - середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні, - СБУ. ВIДЕО

19-22 років - середній вік російських загарбників, які перебувають на сьогодні в українському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

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"22, 21, 20, 19... Це не зворотній відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні.

Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати.

Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!"

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СБУ закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в РФ.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!", - зазначили в СБУ.

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