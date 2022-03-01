Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО

В результаті обстрілів армією РФ, пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення, повідомили в ДСНС.