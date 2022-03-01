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"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - полонений росіянин телефонує додому. ВIДЕО

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Полонений росіянин з дозволу наших військових зателефонував додому та розповів про те, як здався в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розмові з родичем, якого цьогоріч мають призвати до війська, він усіляко застерігав його від участі в російсько-українській війні і розповів про деякі свої враження від перебування в Україні.

"Мене вмили, куртку дали. Я в теплі і нагодований. Те що казали нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освітлення на вулиці є всюди... Багатьох убило. Я сам підійшов і здався... Я не знаю чи вернусь я в Росію. Я б тут хотів залишитися", - розповів полонений. 

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    а...так вот зачем Зеленский дороги асфальтировал.....
  • Gal
    Вся економіка в асфальті, а з нею, Нептуни, Вільхи, Стугни...пілять.... Але нехай, з тим всім після перемоги розбиратись будемо. А тепер срачі припинити треба.
  • Hanka Panyanka
    да кому ты нужен здесь гомнюк - по деревням..., сам ты деревня
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