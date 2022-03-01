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На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС. ВІДЕО+ФОТО

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На Донбасі взято в полон групу мешканців окупованих територій, яких Росія відправила воювати проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 01

"Сьогодні, на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 02

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Окрім цього, сьогодні воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 03

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Топ коментарі

  • Запорізький козак

    ⚡️Мэр Москвы Собянин жалуется, что российские сайты массово взламывают хакеры и москвичам идут угрозы за вторжение в Украину. И это только 5-й день войны.
  • Onufri Zagloba
    цих вішати поза чергою
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Путин захватил Донбасс, чтобы заставить их потом идти умирать!

    Капец, как он Донбассу помог!
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