"Они раненых сами убивают!": Полонений окупант подзвонив мамі та розповів про звірства в армії РФ. ВIДЕО
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Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - сказав окупант.
"Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.
Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.
Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", - повідомили в СБУ.