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"Они раненых сами убивают!": Полонений окупант подзвонив мамі та розповів про звірства в армії РФ. ВIДЕО

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Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - сказав окупант.

"Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.

Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", - повідомили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

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Топ коментарі

  • Іван Брен
    Почему я стал такой кровожадный,суки кацапские
  • Fjall_Raven
    я это предполагал ещё и до вторжения, когда оценивал, что подвозимые запасы крови сейчас парашникам не нужны. экономически невыгодно при таких дешёвых расходниках. как и спасать тяжелораненных и тяжелоискалеченных. их ведь потом содержать надо или утилизировать. снова на валааме, как диды завещали. так и вышло.
  • Yaroslav Vinnitsa
    Стая орков, а не армия.
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