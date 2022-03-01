"Ви кажете, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову. Але що робити? Спостерігати?", - виконавча директорка ЦПК Каленюк - Джонсону. ВIДЕО

Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк закликала прем'єра Бориса Джонсона та інших членів НАТО закрити небо над Україною.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наша Дар'я Каленюк дорікає прем’єр-міністру Британії Джонсону (й іншим членам НАТО) і закликає їх закрити небо над Україною", - йдеться в повідомленні.

"Ви кажете про стоїцизм українського народу, проте українські жінки і діти настрахані через бомби і ракети, які летять з неба. Український народ у відчаї просить Захід захистити наше небо. Ми просимо заборону на польоти, яка, за вашими словами, спровокує Третю світову. Але яка ж альтернатива? Спостерігати?" - звернулася Каленюк до Джонсона

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