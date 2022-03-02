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Окупанти обстріляли ракетами Білу Церкву. Намагалися поцілити нафтобазу. ВIДЕО

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Ракетний удар російських окупантів вночі 2 березня по Білій Церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Білій Церкві цілилися у нафтобазу "Лукойл". Видно дізналися, що в Україні збираються націоналізувати майно російських олігархів і вирішили його знищити. Відео від сміливого мера Білої Церкви Геннадія Дикого, який одразу виїхав на місце удару", - відзначається у повідомленні.

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Топ коментарі

  • ladyar
    Террор и агония
  • JleXa BaCuJl6eB
    Ребята это уже АГОНИЯ. Плешивый съехал с катушек полностью.
  • Запорізький козак
    ⚡️В России детей "спаковали" в автозаки за плакаты "Нет войне!"
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