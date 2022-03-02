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Один з ударів військ РФ по Житомиру пошкодив пологовий будинок, де були мами з дітьми. ВIДЕО

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Авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.

Про це повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Своєчасне оповіщення про повітряну тривогу допомогло спасти життя людям. На щастя всі дітки, мамочки, вагітні живі та не постраждали", - повідомив голова облради.

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За його даними, усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі та залишаться там на ніч.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Падлюка кончене

    Горить у пеклі москалі.
    Мордор повинен бути знищений.
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Александр Науменко
    Смерть москалям
  • Тетяна Тать
    ніколи не відмиєтеся, суки
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