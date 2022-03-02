Один з ударів військ РФ по Житомиру пошкодив пологовий будинок, де були мами з дітьми. ВIДЕО
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Авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.
Про це повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Своєчасне оповіщення про повітряну тривогу допомогло спасти життя людям. На щастя всі дітки, мамочки, вагітні живі та не постраждали", - повідомив голова облради.
За його даними, усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі та залишаться там на ніч.