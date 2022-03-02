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"Морги Мозира забиті. Переважно загиблими чеченцями. Росія приховує втрати", - білоруська опозиціонерка Красуліна. ВIДЕО

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Російські окупанти приховують втрати в російсько-українській війні, а тіла загиблих відправляють у морги для тривалого зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила білоруська опозиціонерка Ганна Красуліна і розповіла про те, що тілами російських окупантів забиті приміром морги білоруського міста Мозир.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала Красуліна

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Топ коментарі

  • буков
    Файно, особливо про довге зберігання мусульманських трупів, хуйло ще й на релігію їхню наклав.
  • буков
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    До України з Японії їдуть 70 самураїв добровольців. Кацапські Курили напряглися.
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