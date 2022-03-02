Українські воїни точковими ударами знищили бронеавтомобіль "Рись" та вантажівку "Камаз" армії РФ поблизу Маріуполя. ВIДЕО
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Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищують техніку та підрозділи армії РФ на околицях.
Активно використовується аеророзвідка, що дає змогу виявляти рух техніки окупантів.
Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобиль "Рись" та вантажівку "Камаз" у с. Старий Крим, що поблизу Маріуполя.